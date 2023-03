Lörrach Warum die Stadt und der Kreis beim Forst zusammenarbeiten

Die bestehenden Verträge zwischen dem Landratsamt und den Kommunen sind nach dreijähriger Gültigkeit zum Jahresende 2022 ausgelaufen. Sie wurden zwischenzeitlich gemeinsam überarbeitet und in Teilbereichen neu formuliert. Nach der am vergangenen Dienstag erfolgten Anhörung in den drei Ortschaftsräten kommt der Vertrag am 23. März zur endgültigen Beschlussfassung in den Gemeinderat und tritt danach rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft.

Deutliche Mehrkosten

Auf Grundlage des neuen Vertragsentwurfs würden die Kosten der Stadt Lörrach für die Beförsterung durch das Landratsamt von 63 900 Euro auf 77 700 Euro (netto) steigen, ein Kostenplus von 21,7 Prozent. Der auf fünf Jahre abzuschließende Vertrag sieht zudem die Möglichkeit vor, das Entgelt um bis zu zehn Prozent pro Jahr zu erhöhen. Die gemeindeeigene Beförsterung schlüge nach Schätzung des Fachbereichs aber mit 150 000 bis 200 000 Euro zu Buche und käme somit teurer.