Lörrach Was uns Demokratie bedeutet

Als Einstieg der von Aurea Hardt gestalteten Schau wird über die drei Aufstände 1848/49 in Baden informiert. Diese werden auf ihre Protagonisten heruntergebrochen. Das Ringen um Freiheit und Einheit wird nicht nur auf historischen Stichen, Gemälden oder in Texten deutlich. In Kooperation mit dem Theater Tempus Fugit kommen in Filmen die Menschen zu Wort: Revolutionäre, Soldaten, Offiziere, gelesen wird aus ihren Briefen und Schriften. Hautnah wird so der Frage nachgegangen, was die Menschen damals wollten, wofür sie kämpften. Anschaulich präsentiert, kann der Besucher die Entwicklung der Freiheitsbestrebungen in Baden und die deutlich andere in der Schweiz oder in Frankreich nachverfolgen.