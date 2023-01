Lörrach Was zu tun ist, wenn es schmerzt

Dabei wird er verschiedene Lösungsansätze vorstellen, die je nach Fortschritt der Gelenkprobleme infrage kommen. In der Anfangsphase sind oft konservative Behandlungen wie Physiotherapie, Infiltrationstherapie und angepasste Schmerztherapien für eine Linderung ausreichend. Dauerhaft ist ein an Arthrose erkranktes Gelenk nicht immer ohne Operation behandelbar. Ab welchem Zeitpunkt eine Operation sinnvoll ist, wie man mit einem künstlichen Gelenk umgeht und viele weitere Fragen sind Gegenstand des Vortrages mit dem zertifizierten Kniechirurgen Al Marhi. Der Vortrag „Das künstliche Gelenk: Möglichkeiten der modernen Medizin“ findet am Donnerstag, 26. Januar, ab 18.30 Uhr im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes Lörrach statt. Die Teilnahme ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei dieser Veranstaltung der Kliniken des Landkreises Lörrach ist das Tragen von Masken erwünscht. Der Link für die Online-Teilnahme ist per E-Mail an gesundheitsforum@klinloe.de erhältlich. Im Nachgang ist die Aufzeichnung des Abends auf dem YouTube-Kanal der Kliniken des Landkreises Lörrach abrufbar.