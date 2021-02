Lörrach Wassermassen großteils im Griff

Eine in der Wiese treibende Frau wurde zunächst vergeblich gesucht und später tot in Basel aus dem Fluss geborgen. Außerdem beschäftigt aufsteigendes Grundwasser das Technische Hilfswerk.

Kleinere Hochwassereinsätze gab es laut einer Mitteilung der Feuerwehr in Brombach im Hugenmattweg und in Haagen in der Markgrafenstraße. Lediglich in Hauingen im Bereich Siegmeer muss seit Samstag eine größere Einsatzlage bewältigt werden: Aufsteigendes Grundwasser hatte eine Hoffläche überflutet und drang in das Gebäude ein. Die Wassermassen wurden und werden gemeinsam und in Kooperation mit dem THW Ortsverband Lörrach abgepumpt (wir berichteten).