Lörrach: Wehrleute sollen für ihren Dienst etwas besser entschädigt werden

In diesem Zuge schlägt die Verwaltung dem Gemeinderat eine Neufassung der Feuerwehrsatzung vor, die eine Bezeichnungsänderung in „Feuerwehr Lörrach“ enthält – was auch schon in mehreren Wehren im Land erfolgreich so umgesetzt worden sei, so Ortlieb. Der Hauptausschuss berät die Beschlussempfehlung am Donnerstag, 14. März.

Drei Kommandanten

Die Besetzung innerhalb des Kommandos soll gleichzeitig neu geregelt werden. Neben dem hauptamtlichen Kommandanten wird es der noch zu beschließenden neuen Satzung zufolge einen ersten stellvertretenden Kommandanten im Ehrenamt und einen zweiten stellvertretenden Kommandanten im Hauptamt geben.