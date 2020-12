Lörrach Weihnachten ohne Präsenzgottesdienste

Aus allen Gesprächen, die Becker in der vergangenen Woche auch mit Verantwortlichen hier geführt hat, sei die Erkenntnis geblieben, dass in dieser prekären Situation Präsenzgottesdienste mit ihrem Umfeld in Lörrach gegenwärtig nicht zu verantworten seien.

Katholische Kirchen bleiben geöffnet

Becker bittet in seinem Schreiben um Verständnis und Solidarität. Selbstverständlich stünden die katholischen Kirchen in Lörrach und Inzlingen während aller Weihnachtstage offen. Der Leiter der Kirchengemeinde ermuntert, die Krippen in den Kirchen zu besuchen und innezuhalten zum persönlichen Gebet, besonders für die Kranken und diejenigen, die für sie sorgen.

Die Kirchengemeinde werde zudem laut der Mitteilung ihr Angebot an Onlinegottesdiensten verstärken. „Bitte gehen Sie diesen Weg mit – in Solidarität und Fürsorge mit den Menschen in unserer Stadt, vor allem denen, die sich sorgen und mühen um eine Eindämmung der Virusinfektionen, aus der Überzeugung des christlichen Glaubens, dass in der Menschwerdung Gottes seine Liebe zu einem jedem Menschen hineingeboren wurde in unsere Welt – und damit auch in unsere Verantwortung“, appelliert Becker abschließend und dankt für alles solidarische Miteinander.