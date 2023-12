Lörrach: Weihnachtscircus: Maßarbeit vom Kostüm bis zum Licht

Damit die Darbietungen in der Manege im rechten Licht erscheinen, hat die Lichtregie bis zur Premiere alle Hände voll zu tun. Jeder der Scheinwerfer kann einzeln via Laptop gesteuert werden. Wichtig ist vor allem, dass zu keinem Zeitpunkt das Publikum oder die Künstler geblendet werden. „Das braucht einiges an Vorbereitung und Fingerspitzengefühl“, sagt Frank. Etwa zwei bis drei Stunden brauche die Lichttechnik für jede einzelne Nummer, bis alles sitze. „In einem Zelt ist die Situation mit Scheinwerfern eine andere als in einer Halle“, legt die Zirkussprecherin dar.

Sandra Frank selbst ist derzeit mit dem Anfertigen der Kostüme für das vierköpfige Showballett beschäftigt. Wie viele Stunden Arbeit in einem Kostüm stecken, mag sie nicht beziffern. Etwa sechs Wochen dauert es vom Entwurf bis zum fertigen Kostüm. wobei Frank meist nur während der Abendstunden zum Nähen kommt.

Ukrainisches Showballett

Das Showballett kommt in diesem Jahr aus der Ukraine, hält sich aber bereits seit längerer Zeit in Deutschland auf, sagt die Zirkussprecherin mit Blick auf die dortige Kriegssituation. Die Zirkusfamilie Frank wird in diesem Jahr anders als noch 2022 nicht selbst in der Manege auftreten. „Eine meiner Töchter ist Mutter geworden“, freut sich Sandra Frank. Das heißt aber auch, dass einige Hände fehlen, sodass die Familienmitglieder hinter den Kulissen etwa im Popcornverkauf gebraucht werden.

Beim Publikum beobachtet Sandra Frank bereits eine große Vorfreude auf den Weihnachtscircus. „Schon am ersten Tag, an dem wir die Kasse geöffnet hatten, standen die Zuschauer schon lange vorher an, und es war toll, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen.“ Auch bei der Zirkusfamilie Frank wächst die Vorfreude. „Wir lieben das, was wir tun, und leben für den Circus“, sagt sie.

Hinter dem „25. Türchen im Adventskalender“, wie viele Stammbesucher den Weihnachtscircus bezeichnen, soll sich auch in diesem Jahr wieder einiges für die Zuschauer verbergen.

Tickets und Parkplätze

Der Lörracher Weihnachtscircus gastiert vom 21. Dezember bis zum 7. Januar 2024 auf dem Festplatz im Grütt, Beim Haagensteg. Karten gibt es an den Zirkuskassen täglich von 10 bis 11 Uhr und jeweils 60 Minuten vor Vorstellungsbeginn, unter Tel. 0163 45 50 424, unter www.reservix.de und in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

Es wird darum gebeten, dass Besucher die öffentlichen Verkehrsmittel (S-Bahnhaltestelle Haagen/Messe) nutzen. Geparkt werden kann auf den Parkplätzen beim Zirkuszelt.