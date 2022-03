Lörrach/Weil am Rhein Bikertruppe mit Harley und Herz

Am Donnerstag konnte sich das Frauenhaus Lörrach über 11 132,29 Euro freuen. Zwar konnten die Biker coronabedingt dieses Mal nicht als Nikoläuse verkleidet auf ihren Harleys fahren und so Spenden sammeln, dafür wurden in verschiedenen Geschäften Spendenbüchsen aufgestellt und angeschriebene Firmen haben gespendet. Eine Onlineversteigerung von Motorradteilen und Sonstigem trug ebenfalls zu dem beachtlichen Erlös bei.

„Uns geht es gut, da ist es selbstverständlich, etwas zurück zu geben“, sagte Ulli Berndt, Director des Alemannen Chapter Germany, bei der Übergabe. In den vergangenen Jahren gingen Spenden an das Hospiz in Lörrach und an den Friedlinger Hausarzt Mario Steffens für die Beschaffung eines Wünschebusses.