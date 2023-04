Lörrach Weiter Einsicht ins Grundbuch für Lörracher

Auch für Vereine

Da Lörrachs Ratsschreiber Thomas Kowol im Herbst dieses Jahres in den Ruhestand gehen wird, stand die Prüfung an, inwieweit die Stadt Lörrach die freiwillige Leistung einer Grundbucheinsichtsstelle aufrecht erhält – und mit welchen personellen Ressourcen. In der unmittelbaren Umgebung von Lörrach sei neben der Lörracher Einsichtsstelle derzeit nur die Einsichtsstelle in Weil am Rhein „aktiv“. „Viele der Einsichtsstellen in den Nachbarkommunen sind momentan nicht besetzt oder nur ,sporadisch’ erreichbar, liefert Fachbereichsleiter Thomas Welz Einblicke. Denn schon seit Längerem habe dies zur Folge, dass die Lörracher Einsichtsstelle kreisweite Anfragen erledigt. „Besonders Vereinsan-, um- und abmeldungen haben spürbar zugenommen.“

Die Verwaltung zeigt im weiteren Abwägungsprozess auf, dass Kosten und damit Stellenprozente eingespart werden sollen, aber eine halbe Stelle verbleiben soll – trotz der freiwilligen Leistung. Doch hier soll man sich nur noch auf Lörrach konzentrieren. Denn: Die Einnahmen decken die Kosten bei weitem nicht.