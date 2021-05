Lörrach Weiterbildung und Wertschätzung

Zusätzlich wird ein Catering-Service angeboten. Außerdem können Räumlichkeiten für Firmenanlässe oder private Feiern gemietet und auf Wunsch auch die Gastronomie fürs Catering genutzt werden. Jeden zweiten Samstag im Monat ist die Villa zudem eine Ort für Hochzeiten. Das Lörracher Standesamt traut dort Paare.

Schulung und Bildung

Mit mehr als 150 Teilnehmern pro Jahr ist die bbv Akademie einer der größten Ausbilder in der Region Hochrhein-Bodensee. Die Bildungseinrichtung ermöglicht mit ihrem breit gefächerten Aus- und Fortbildungsprogramm den Berufseintritt und unterstützt die Qualifikation von Fachkräften sowie die Weiterbildung in unterschiedlichen Bereichen. Von Umschulungen und Ausbildungen in Vollzeit bis zu berufsbegleitenden Fortbildungen reicht das Bildungsangebot.

Die bbv Akademie bietet in fünf verschiedenen Bereichen Umschulungen und Weiterbildungen mit IHK-Abschlüssen sowie Weiterbildungskurse an. Die Weiterbildungsangebote richten sich auch an Unternehmen und Betriebe, die für ihre Mitarbeiter Fortbildungen buchen.

Das Aus- und Weiterbildungsprogramm umfasst fünf Bereiche: Metallberufe,Elektroberufe, Lager und Logistik,Gastronomie und Kaufmännische Berufe. Die Vermittlungsquote der ausgebildeten Fachkräfte liege mit nahezu 100 Prozent überdurchschnittlich hoch, so der bbv. Den Abschluss der Umschulungen bildet stets der IHK-Facharbeiterbrief.

Theorie und Praxis

Die Erfolgsgeschichte der bbv Akademie basiert auf der Vermittlung von Theorie und Praxis unter einem Dach, auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Bildungsangebote und der wertschätzenden Ausbildungskultur, die im Haus gelebt wird, so eine bbv-Mitteilung.

Das hohe technische Niveau wird fortwährend geprüft und die neuesten Entwicklungen ins Ausbildungsprogramm integriert. Die bbv Akademie ist so zertifiziert, dass Umschulungen und Weiterbilderbildungen in der Regel über Bildungsgutscheine öffentlicher Träger wie der Arbeitsagentur, dem Jobcenter oder der Rentenversicherungsträger finanziert werden können.

Daten und Fakten

Dieter Kaltenbach gründete im Oktober 1976 den gemeinnützigen Verein zur Förderung der beruflichen Bildung (bbv) in Lörrach, um berufliche Bildung und Entwicklung zu fördern und Arbeitslosigkeit zu verhindern. 2017 wurde der Verein in die bbv Akademie gGmbH umfirmiert. Im April 2021 erfolgte eine erneute Umfirmierung zur GmbH. Die bbv Akademie beschäftigt mehr als 60 Mitarbeiter in Festanstellung mit unterschiedlichen Arbeitspensen.