Lörrach Weltenbummler wird heute 90 Jahre alt

Zurück in Europa arbeitete er zunächst wieder in Stuttgart. Aber das Fernweh lockte. Über Persien (heute Iran), und Indien führte ihn sein Weg nach Ceylon (heute Sri Lanka). Immer wieder arbeitete er für seinen Lebensunterhalt. Inzwischen war so etwas wie ein Universalhandwerker aus ihm geworden. Als einfacher Matrose heuerte er auf einem Schiff an, um wieder nach Europa zu kommen.

Diese Wanderjahre dauerten bis weit in die 60er Jahre an. Im Jahre 1970 lernte er in einem Kaufhaus in Stuttgart seine aus Wollbach stammende spätere Frau Monika kennen. Nach nur sechs Monaten wurde geheiratet – inzwischen haben sie bereits Goldene Hochzeit gefeiert.

Einige Jahre arbeitete das Ehepaar als Monteure von Einbauküchen. Im Elternhaus von Monika Kuch baute sich der Jubilar 1976 eine Wohnung aus und übersiedelte ins Kandertal.

Wenig später ergab sich die Chance, einen Meisterkurs zu besuchen. So legte Manfred Kuch 1978 die Meisterprüfung als Schreiner ab. Bei der Firma Vitra in Weil am Rhein betreute er künftig viele Objekte im Ladenbau, bis er 1990 in Rente ging.

Seither reist das Ehepaar gerne. Mehrmals in die USA und nach Australien, wohin Familienangehörige ausgewandert sind. Aber auch Neuseeland und die Südsee wurden bereist. Vor einem halben Jahr zog das Ehepaar Kuch wegen der besseren Infrastruktur nach Lörrach um.

Das größte Hobby des Jubilars ist das Tontaubenschießen. Auch den Jagdschein hat Kuch, um gelegentlich mit einem Bekannten zu jagen.

Die Redaktion gratuliert herzlich zum Geburtstag und wünscht alles Gute.