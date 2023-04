Lörrach Weltklasse zu Gast in St. Bonifatius

In diesem Jahr gastiert am Freitag, 21. April, um 19.30 Uhr der Pariser Star-Organist Daniel Roth in der Kirche. „Er ist einer der gefragtesten Organisten weltweit und mit seinen 80 Jahren eine Koryphäe im Bereich der Orgelmusik. Als Titularorganist an der Pariser Kirche St. Sulpice mit einer der berühmtesten Orgeln des französischen Orgelbaumeisters Cavaillé-Coll aus dem 19. Jahrhundert, steht Daniel Roth in der Nachfolge von Charles-Marie Widor und Marcel Dupré“, so eine Medienmitteilung.

Auf dem Konzertprogramm stehen die französischen Großmeister Widor, Saint-Saēns, Franck und Vierne. Im Anschluss gibt es für die Mitglieder der „Freunde der Kirchenmusik St. Bonifatius“ und solche, die es werden wollen, ein exklusives „Künstler hautnah“-Event, bei dem sie Daniel Roth bei einem Apéro persönlich erleben und mit ihm ins Gespräch kommen können.