Lörrach: Welttag des Buches in der Lörracher Stadtbibliothek

Vielfältige Angebote

Zu diesem Festtag lädt die Stadtbibliothek Kinder und Familien zu verschiedenen Angeboten ein. So können sich Kindergärten für eine Kamishibai-Lesung um 10 Uhr anmelden. Gelesen wird die Geschichte „Der höchste Bücherberg der Welt“ von Rocio Bonilla. Um 15 Uhr sind Kinder von acht bis zwölf Jahren eingeladen, in einem Workshop ein eigenes Notizbuch herzustellen und dieses mit einem Buchumschlag zu binden. Interessierte können sich telefonisch unter der Nummer 07621/3044, per Mail an t.nguyen@loerrach.de oder persönlich in der Stadtbibliothek anmelden.

Ohne Anmeldung und jederzeit von 10 bis 18 Uhr bietet die Stadtbibliothek für Kinder und Familien einen Actionbound an – eine digitale Schnitzeljagd durch das ganze Haus. Einfach den QR-Code scannen und los geht´s. Wer den Actionbound durchläuft, bekommt ein Buch geschenkt, das extra für den Tag des Buches geschrieben wurde.