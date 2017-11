Lörrach Wenn der Vater mit dem Sohne...

Lörrach-Brombach. Markus und Gregor Haag machten sich am letzten Wochenende auf den Weg nach Baden-Baden, um beim Schach an der 8. Baden-Württembergischen Familienmeisterschaft ihr Glück zu versuchen. Da das Duo vom Brombacher Schachclub den höchsten DWZ-Schnitt der 14 anwesenden Teams aufwies, machte man sich berechtigte Hoffnungen, ganz vorne ein Wörtchen mitreden zu können. Nach einem Doppelsieg in der Startrunde und einem Unentschieden in Runde 2 waren die beiden nicht mehr zu stoppen. Lediglich gegen das Vater-Sohn-Gespann Schulz aus Baden-Baden wurde ein halber Punkt abgegeben. Ansonsten lautete das Ergebnis immer 2,0:0,0 für das Brombacher Duo, und so standen am Ende 13:1 Mannschaftspunkte und 12,5:1,5 Brettpunkte auf der Tabelle. So klar wie das Gesamtergebnis waren die einzelnen Partien dann doch nicht. So manches Mal standen die Partien bei Gregor Haag auf des Messers Schneide. Doch jedes Mal gelang es ihm geschickt, die Gegner auszumanövrieren. So stand dann auch bereits in der Vorschlussrunde der Gesamtsieg der Brombacher fest, schreibt der Schachclub.