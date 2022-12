Lörrach Wenn die Krippe lebendig wird

Ein Engel hat es für alle erklärt: „Mit dieser Botschaft sollt froh ihr nun werden! Gott ist unter uns, lebt mit uns auf Erden!“ Diesen Gedanken nahm auch die Gemeindereferentin Rita Sprich, die den Gottesdienst leitete, auf: jeder Mensch stelle sich das Geschehen in Bethlehem anders vor; das zeigen viele Darstellungen der Kunst, bis heute, wie Weihnachtskarten fantasievoll belegen. Sie seien der Versuch, dem einen Ausdruck zu geben, dass Gott auch in unserer Zeit wirkt und lebendig ist, selbst wenn er in den Krisen der Gegenwart nur schwer zu finden sei. Das war auch damals nicht anders, legte Sprich dar. „Und so wie die Geschichte in der Bibel erzählt ist, nämlich mit vollen Windeln, lautem Schreien, durchwachten Nächten, könnten wir spüren: in jedem Detail steckt etwas Heiliges.“