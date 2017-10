Lörrach Wertschätzung für die Wohnbau

04:53 Kinderpatenschaften in Deutschland eine beliebte Art der Spende

Johannesburg - Immer mehr Deutsche übernehmen eine Patenschaft für ein Kind in einem ärmeren Land. Über Hilfsorganisationen wie Plan International und World Vision haben rund 600 000 Deutsche ein Patenkind, für das sie monatlich spenden - etwa in Afrika, Asien oder Südamerika. Die Zahl steige weiter an, "weil die Hilfe durch den Kontakt zum Patenkind ein Gesicht erhält, sie wird persönlich", sagte Maike Röttger, die Geschäftsführerin der Hilfsorganisation Plan International Deutschland. Bei Plan ist die Zahl der Patenkinder seit dem Jahr 2007 von 250 000 auf rund 320 000 gestiegen.

04:53 Öko-Dienstleister in Gefahr: Insekten schwinden dramatisch

Krefeld - Insekten bestäuben Obstbäume und Gemüsepflanzen. Sie zersetzen Aas, Totholz oder Kot. Zudem sind sie für viele andere Tiere eine unverzichtbare Nahrungsquelle. Der renommierte Insektenkundler Thomas Schmitt spricht gar von "Dienstleistern am Ökosystem". Doch das Schwirren und Zirpen wird mancherorts weniger. Einer aktuellen Studie zufolge ist die Zahl der Fluginsekten in Teilen Deutschlands erheblich zurückgegangen. In den vergangenen 27 Jahren nahm die Gesamtmasse um mehr als 75 Prozent ab, berichten Wissenschaftler im Fachmagazin "PLOS ONE".