Lörrach Wichtig für die Gesellschaft

Auch in der Pandemiezeit habe der Zusammenhalt der Jugendgruppe des DRK fortbestanden. Die Jugendlichen wurden gerade in Zeiten der Pandemie mit konkreten Aufgaben betraut und konnten an diesen wachsen. So haben sich die Mitglieder des Jugendrotkreuzes in den Pandemiejahren 2020 und 2021 mit großem Engagement und viel Begeisterung als tatkräftige Unterstützung in die Aufgaben der Corona-Abstrichstelle und der Fieberambulanz eingebracht und für die Arbeit der hauptamtlich Engagierten einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet, heißt es weiter. „Mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz haben die Jugendlichen sehr viel Unterstützungsarbeit geleistet und sich intensiv in die vielfältigen Aufgaben eingearbeitet.“

Zu Kontinuität, Motivation und Vermittlung von Wissen brauche es Vorbilder. Kyra Hohn, Jugendleiterin des DRK-Ortsverein Lörrach, engagiert sich seit vier Jahren mit viel Herzblut und Begeisterung für die Ausbildung der Jugendlichen. Der gute Einklang von Freude, Verantwortung und Spaß habe das Jugendrotkreuz in Lörrach zu einer Gemeinschaft wachsen lassen. „Junge Menschen, die schon in frühem Alter angeleitet werden und bereit sind, Verantwortung für Schutzlose und Hilfsbedürftige zu übernehmen, sind wichtig für unsere Gesellschaft,“ unterstrich Eric Bintz, Mitglied der Jury der Lisa Rees-Medaille, in seiner Laudatio. „Das Jugendrotkreuz Lörrach setzt sich für das Wohl der Stadtgesellschaft in Lörrach ein.“