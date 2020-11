Lörrach Wichtiger Ort der Demokratie

„Wir laden dazu ein, in den einzelnen Regionen nach den Wurzeln unserer heutigen Demokratie zu suchen“, erklärt Projektleiter Markus Lang. Die Geschichte der deutschen Demokratie sei noch immer relativ unbekannt – zahlreiche Orte, an denen wichtige Ereignisse auf dem Weg zu Freiheit, Grundrechten und Partizipation stattfanden, seien in Vergessenheit geraten. Sie besser zu kennen, wäre für die Bundesrepublik ein großer Gewinn, denn dadurch werde deutlich: „Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, sondern wurde erkämpft und muss tagtäglich verteidigt werden.“

Am Fenster des Alten Rathauses rief am 21. September 1848 Gustav Struve die Deutsche Republik aus. „Die Stadt Lörrach erinnert alljährlich mit dem Tag der Demokratie an diesen Meilenstein der Demokratiegeschichte“, würdigt Lang.