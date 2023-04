Lörrach Wie die Vision Gewerbegebiet Wirklichkeit werden kann

Für die Feuerwache Nord sei das Füssler-Areal im Gespräch, schilderte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic. Wegen eines Geländes für Stadtgrün und Werkhof führe man gerade Grundstücksverhandlungen. Mit den Feuerwehrkommandanten habe die Stadt abgestimmt, dass es bis Ende dieses Jahres eine Perspektive für einen Standort der Feuerwache Nord geben solle. Diese könne voraussichtlich frühestens in zehn Jahren gebaut werden, sagte sie auf Nachfrage von Christa Rufer (SPD). In der Zwischenzeit wolle die Stadtverwaltung in den bestehenden Gerätehäusern in die Sicherheit investieren und notwendige Anpassungen vornehmen, etwa Frauenumkleiden einrichten.