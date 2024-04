Lörrach: Wie Lörrach klimaneutral werden will

Einige Bürger haben nun den Wunsch geäußert, auch von der Stadtverwaltung zu erfahren, wie sie ihre Klimaziele erreichen will, welche Klimaschutzmaßnahmen in jüngster Zeit umgesetzt wurden und welche in nächster Zeit geplant sind. Dieses Interesse hat der Runde Tisch Klima aufgegriffen und lädt zu einer entsprechenden Veranstaltung ein mit Oberbürgermeister Jörg Lutz, Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic und Britta Staub-Abt, Leiterin des Fachbereichs Umwelt und Mobilität.

Der Titel der Veranstaltung lautet: „Die Stadtgesellschaft auf dem Weg zur Klimaneutralität 2040: Mit welchen Maßnahmen will die Stadtverwaltung ihre Klimaziele erreichen? Welche wurden bereits umgesetzt – welche sind in nächster Zeit geplant?“. Der Infoabend findet am Mittwoch, 17. April, von 18 bis etwa 20 Uhr im SAK, Tumringer Straße 269, beim Parkschwimmbad statt.