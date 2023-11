Lörrach: Wie man den richtigen Beruf findet

Am Donnerstag feierte Tempus fugit dieses Jubiläum mit Weggefährtinnen und Begleitern. Vieles war für jugendliche Schulabgänger vor 20 Jahren anders als heute: Damals waren Ausbildungsplätze rar, heute werden Auszubildende gesucht. Junge Frauen hatten es damals in technischen Berufen schwerer, heute liefert das Internet Infos zu Berufen. Doch eines ist gleich geblieben: Für junge Leute ist es mit Stress verbunden, aus der Vielfalt an Berufen den richtigen zu finden. Die Berufswahl wird von Zufällen beeinflusst: von dem, was Eltern oder Freunde machen, etwa. Dies bestätigten die Praktikanten aus dem Spielzeitteam im Gespräch mit Theaterleiterin Karin Maßen.