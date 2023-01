Lörrach Wie umgehen mit Demenz?

Ansprechpartnerin ist Carola Behringer, Häuslicher Betreuungsdienst für Menschen mit Demenz und Demenzberatung, E-Mail: carola.behringer@caritas-loerrach.de, Tel. 07621 / 9275-25.

Die Einführung in die Schulung findet am ersten Vortragsabend, 6. März, von 17 Uhr an in der Volkshochschule Lörrach statt. Anschließend ist dann der erste Vortrag ab 17.30 Uhr.

Inhalte der Schulung

Inhalte der Schulung sind: medizinische Grundlagen und Verlauf von Demenzerkrankungen, Beschäftigungsmöglichkeiten für die Erkrankten, Kommunikation, Entlastungsmöglichkeiten für Betreuende, Menschen mit Demenz im Krankenhaus, Umgang mit Sterbenden, das Leistungsangebot der Pflegeversicherung sowie die Hilfen im Landkreis Lörrach. Zur anschließenden praktischen Vertiefung für Interessierte ist ein 20- bis 40-stündiges Praktikum im Pflegeheim oder einer Tagespflegeeinrichtung abzuleisten. Die Teilnehmer erhalten abschließend ein Zertifikat.