Ein blaues Pedelec der Marke Cube wurde am Montag zwischen 7 und 8 Uhr, in der Röttlerstraße entwendet. Es stand verschlossen in einem Innenhof. Unweit des Tatorts wurde in der Nacht auf Montag ein verschlossenes, weißes Rennrad der Marke Conway gestohlen. Zudem versuchten laut Polizei Unbekannte in der Nähe, zwei Fahrzeuge aufzubrechen.