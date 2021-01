Egal ob mit Snowboard an der Lucke, mit Langlaufski am Maienbühl oder mit Schlitten an fast jedem Gefälle zwischen Hauingen und Tüllingen: Die in diesem Umfang sonst eher höheren Lagen vorbehaltenen Schneemengen haben am Wochenende viele Lörracher nach draußen gelockt. Und auch wenn es die Sonne nicht durch den Nebel schaffte, gab es viele außergewöhnliche Motive in der seltenen Winterlandschaft. Diesen einsamen Spaziergänger hat unser Fotograf Kristoff Meller am späten Samstagnachmittag am Tüllinger Berg bei der Daurhütte abgelichtet. Foto: Kristoff Meller