Lörrach „Wir sind als Stadt gewachsen“

Das Engagement der „Querdenker“ bezeichnete er dagegen als „ärgerlich“ – indes bewege sich die Anzahl im gesamtgesellschaftlichen Kontext „im Promille-Bereich“.

Obgleich die Situation nach wie vor schwierig sei, investiere die Kommune kräftig in die Zukunft.

Das Jahr 2020 habe ihr als Stadtplanerin abermals eindrucksvoll vor Augen geführt, „wie begünstigt die Struktur Lörrachs und wie attraktiv das Umfeld der Stadt ist“, sagte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic.

Sorge bereiten ihr die unsicheren Perspektiven etlicher Arbeitsplätze. Unterdessen arbeite die Verwaltung intensiv an der Weiterentwicklung der Stadt, sagte sie etwa mit Blick auf das ambitionierte Vorhaben auf dem Lauffenmühle-Areal: Dort soll das erste CO2-neutrale und nachhaltige Gewerbegebiet Deutschlands in Holzbauweise entstehen – und mit ihm neue Arbeitsplätze.

Die Stimmung sei bedrückender als noch im Frühjahr, sagte Lörrachs Bürgermeisterin. Gleichwohl habe sie in diesem schwierigen Jahr Lörrach als Kommune wahrgenommen, in deren Stadtgesellschaft nicht das Trennende, Abgrenzende, sondern vor allem „Vielfalt und Gemeinsamkeiten in Zeiten der Pandemie“ erlebt werden konnten.

Neujahrsansprache

Jörg Lutz wendet sich zum Jahreswechsel in einer Videobotschaft an die Bevölkerung. Sein Rück- und Ausblick wird am Silvestertag auf www.loerrach.de/neujahrsansprache-2021 veröffentlicht.