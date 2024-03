Lörrach: „Wir sind auf dem richtigen Weg“

Der internationale Weltfrauentag, der alljährlich am 8. März stattfindet, wurde 1975 von den Vereinten Nationen institutionalisiert. Dieser Tag gibt weltweit Anlass, auf weiterhin vorherrschende Ungleichheiten aufmerksam zu machen und politische Forderungen zur Stärkung der Gleichberechtigung zu stellen. Nach wie vor werden Frauen weltweit –zum Teil massiv – benachteiligt. So zeigen Statistiken, dass Frauen überproportional häufiger von häuslicher und sexualisierter Gewalt sowie Armut und Hunger betroffen sind. Auch heute noch wird Frauen in einigen Ländern das Recht auf Bildung verwehrt. Der Weltfrauentag feiert die bisherigen Errungenschaften und zeigt auf, was es für eine freie und gleichberechtigte Zukunft braucht: ein Recht auf körperliche Selbstbestimmung, ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, eine Schließung der Lohnlücke, eine gerechtere Verteilung von Care-Arbeit, Sichtbarkeit von nicht-binären Personen, und dem generellen Ziel, dass Frauen frei von Angst leben können. Laut der UN sind bei der Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter ein Mangel an Geldern das größte Hindernis, daher lohnt es sich, dass mehr in Gleichstellung investiert wird. Das diesjährige Motto des Internationalen Weltfrauentages lautet „Invest in women: Accelerate progress“ (zu deutsch: In Frauen investieren: Fortschritte beschleunigen).