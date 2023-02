Lörrach Wölblinstraße: Anwohner kommen nicht zur Ruhe

In einem Pressegespräch am Mittwoch haben der Lörracher Oberbürgermeister Jörg Lutz und Thomas Nostadt, Geschäftsführer der Städtischen Wohnbau, Stellung zu dem Vorgehen bezogen (wir berichteten). Dort hieß es auch, dass den betroffenen Mietern eine bezahlbare Wohnung in einem Quartier ihrer Wahl angeboten würde.

Wohnbau ist vor Ort

Während des Gesprächs mit der Seniorin verlassen zwei Vertreter der Wohnbau Lörrach das Haus. Sie führen gerade Gespräche mit den betroffenen Mietern, um ihnen Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen. Ob das denn sein müsse, dass man hier in der Hoffnung auf emotionale Mieterreaktionen ältere Menschen in die Öffentlichkeit zerre, wird man als Medienvertreter gefragt. „Keine Sorge, ich weiß schon, was ich sage“, meint die Seniorin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. „Ich weiß, Sie sind ein Fan der Wohnbau“, meint daraufhin der Wohnbau-Vertreter. Gegenüber unserer Zeitung sagt er, dass ihm die betroffenen Mieter leid täten. Man suche mit jedem das Gespräch und probiere so gut wie möglich, Perspektiven aufzuzeigen. Wie es am Mittwoch im Pressegespräch hieß, habe bereits die erste betroffene Mieterin mit ihrer Familie mithilfe der Wohnbau Lörrach eine neue Bleibe gefunden.