Lörrach Wölblinstraße: Drohungen haben aufgehört

Rückblick

Ein kurzer Rückblick: In einem Schreiben der Wohnbau Lörrach, das auf den 15. Februar datiert ist, werden die Mieter der Wohnungen in der Wölblinstraße 21 bis 29 zu einer Mieterversammlung eingeladen. Diese sollte zum Thema haben, dass im Zuge des Flüchtlingsstroms von Menschen aus der Ukraine und anderen Weltregionen die betreffenden Wohnungen geräumt und für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden sollen. „Geplant ist, dass etwa zum Jahresende die gesamte Anlage als Flüchtlingsheim genutzt werden kann“, heißt es in dem Schreiben. An die Adresse der Mieter ist zu lesen: „Für Sie bedeutet das, dass wir in Kürze das mit Ihnen vereinbarte Mietverhältnis kündigen werden. Allerdings werden wir Ihnen alternativen, geeigneten Wohnraum anbieten und Sie beim Umzug unterstützen, auch finanziell.“

Versammlung steht aus

Die in dem Schreiben genannte Mieterversammlung sollte ursprünglich am 27. Februar stattfinden. Im Zuge der bundesweiten medialen Aufmerksamkeit wurde das Gespräch, das nicht-öffentlich geplant ist und bei dem die Mieter über das weitere Vorgehen informiert werden sollten, aber auf einen unbestimmten Termin verschoben.