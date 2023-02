Lörrach Wölblinstraße: Protest aus dem rechten Spektrum

In der E-Mail finden sich auch Fotos der Aktion. Darauf zu sehen: Vier junge Männer in roten Parkas und mit Sturmhauben mit drei Löwen – anscheinend angelehnt an das baden-württembergische Landeswappen – und zünden rote Rauchbomben vor dem Parteibüro des Grünen-Kreisverbands in der Spitalstraße. Zudem haben sie ein Transparent mit dem Text „#Wir haben Platz – aber nicht für Deutsche“ entrollt. Im Netz finden sich Bilder der Aktion auf der Seite einer Gruppe namens „Wackre Schwaben“. Diese werden der extrem rechten „Identitären Bewegung Schwaben“ zugeordnet und laut Margarete Kurfeß, Fraktionsvorsitzende der Grünen in Lörrach, auch vom Verfassungsschutz beobachtet.

Grüne erstatten Anzeige

Die Grünen haben Anzeige erstattet, sagt Kurfeß am Montag im Gespräch mit unserer Zeitung. Für die Grünen-Politikerin, die seit Jahrzehnten politisch engagiert ist, sind Anfeindungen nichts grundsätzlich Neues. Die jetzigen Ereignisse aber stellten eine neue Qualität dar. „Was es früher so nicht gab, ist die Tatsache, dass man sich hinterher mit seiner Tat brüstet und sie über das Internet verbreitet.“ Bundesweit seien immer wieder Einrichtungen der Grünen das Ziel von Aktionen aus dem rechten politischen Spektrum. Für Lörrach hofft Kurfeß dass allmählich wieder Ruhe einkehrt.