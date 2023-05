Lörrach Wundervolle Klangvielfalt

Immer wieder würzte Flat & Co seine Songs mit witzigen Einfällen. Zum Beispiel stimmten die Männer Duke Ellingtons Song „Creole Love Call“ an, der auch in einem Film über die Band „Comedian Harmonists“ erklingt.

Da der Song in einer Kneipe gesungen wird, traten die Chorsänger mit Bierkrug und Zigarre auf. Ihren Stimmen gaben sie den gedehnten Klang von Jazzposaunen. Nach dem Konzert bewirteten die Sängerinnen und Sänger die Besucher mit einer Frim-Fram-Sauce, auch als kalte Suppe Gazpacho bekannt, der sie auf der Bühne einen spritziger Song gewidmet hatten.

Seine große Stärke entfaltete Flat & Co aber vor allem bei den leiseren Tönen, etwa bei der weich und gefühlvoll vorgetragenen Ballade „In the street where you live“ aus dem Musical „My fair Lady“. Vor allem dann kamen die schönen Stimmen, die dicht und präzise gesungenen, manchmal jazzig reibenden Harmonien zur Geltung.

„Feelin‘ alright“ lautete das Konzertmotto. An diesem Abend fühlten sich ganz offensichtlich alle wohl: Sängerinnen und Sänger sowie das Publikum. Nach stürmischem Applaus gab Flat & Co noch zwei Zugaben. Am kleinen Büfett, wo es nicht nur Frim-Fram- Sauce gab, kamen Zuhörer und Chormitglieder anschließend schnell ins Gespräch.