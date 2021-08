Lörrach Wurzeln schlagen: 100 neue Bäume schon verschenkt

„Ein kleiner, aber nicht weniger bedeutungsvoller Beitrag für den aktiven Umweltschutz stößt auf ein positives Echo aus der Bürgerschaft,“ wird Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic in der Mitteilung zitiert. „Umweltschutz hat so viele Facetten. Jeder kann mitmachen und seinen persönlichen Beitrag leisten und zugleich Spaß und Freude haben. Darauf setzt unser Mitmachplan Lörrach macht Klima.“

Das Projekt „Ich will bei dir Wurzeln schlagen“ will Lörracher motivieren, einen Baum in ihrem Garten zu pflanzen. Die ersten 100 Bürger können sich für die nächste Pflanzsaison im Herbst bereits einen Platz in ihrem Garten bereithalten. Zur Auswahl standen zehn Baumarten – jeweils fünf Obst- und fünf Laubbäume. Pro Haushalt beziehungsweise pro Grundstück konnte sich jeweils um einen Baum beworben werden. Auch in der Innenstadt pflanzte der Eigenbetrieb Stadtgrün 180 Bäume, und so gestalten Stadt und Bürgerschaft Hand in Hand die Stadt Lörrach ein bisschen grüner.