Lörrach Zauber des Unerklärlichen

Bester Gedankenleser Deutschlands

Thorsten Havener hat seit 1986 in tausenden Auftritten, Shows und Vorträgen mit dieser Mischung aus Illusion, Gedanken-Steuerung und lehrreicher Unterhaltung seinen Ruf als bester Gedankenleser Deutschlands aufgebaut. Sein Durchbruch begann schon 2005 mit seinem TV-Special „Der Gedankenleser“. Ausverkaufte Tourneen durch deutschsprachige Lande folgten. Seine RTL Shows bescherten dem Sender Spitzenwerte. Thorsten Havener fügte seinem Ruf als „Mentalist“ und Illusionskünstler aber auch das seriöse Element der psychologischen Wissensvermittlung hinzu. Der mehrfache Bestsellerautor führt die Charts der Belletristik an. Ob dabei auch Küchenpsychologie mit eloquenter Vertrautheit verbrämt ist: Was soll’s, wenn es nützlich ist und die Erwartungen an spannende Unterhaltung erfüllt.

Denn Havener etablierte sich als Meister der Körpersprache, als Experte mit fast schon telepathischen Fähigkeiten, der alle gewünschten Informationen beinahe mühelos ermitteln kann.

Mehrere Publikumsaufgaben führten diese Fähigkeiten auf verblüffende Weise vor. Das Publikum sollte Fragen aufschreiben, die einen persönlich besonders bewegen. Wie Havener auf zehn Meter Entfernung herausfinden konnte, dass eine Dame im siebten Monat schwanger und sich unsicher ist, ob für sie eine Fahrt nach Norddeutschland geraten sei.

Verblüffend und mit viel Empathie

Oder dass ein Gast in einer Lokalzeitung am Vortag „Metalkünstler“ statt Mentalkünstler las, dass eine Schülerin sich Sorgen über den Englischtest am nächsten Tag machte – das beschäftigt das Publikum noch auf dem Heimweg. Wie Havener den Titel von Musikstücken aus der nur angedeuteten Pantomime eines Klavierspiels erraten kann, verblüfft genauso. Entscheidend ist dabei nicht die Frage, ob und welche Tricks der schwarzen Magie oder der Ablenkung funktioniert haben mögen. Entscheidend ist die empathische Moderation, die schlagfertig und einfühlsam tatsächlich Ratschläge mitgibt. Denn Havener räumt mit seinem letzten Satz am Abend selber ein, dass man zwar „die Realität erlebt“ habe, „aber nicht alles real“ gewesen sei.

Aus allen Show-Elementen konnten indes gute Tipps für die „Life-Balance“ mitgenommen werden. Selbst der Münzwurf, der die verborgenen inneren Entscheidungen offenbart. Selbst wenn das Leben ein Spiel mit der Ungewissheit und der Vorsehung sei und man von Narrativen unterschiedlichster Art gesteuert werden soll, dürfe man der Kraft der Intuition vertrauen. Und Fragen stellen. Darin liege die Essenz einer guten Lebens-Strategie.