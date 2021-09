Lörrach Zauberhafte Sommerferien

Lörrach. Die Dieter-Kaltenbach-Stiftung zieht laut einer Mitteilung ein positives Fazit zu ihren Angeboten in den Sommerferien. Ihren Anteil am guten Verlauf habe sicher die konsequente Corona-Teststrategie gehabt. In diesem Zusammenhang dankt die Stiftung der „dm-drogerie markt GmbH“ für eine Spende im Wert von 1000 Euro für Selbsttests. An mehrtägigen Offerten, wie sie in der Stiftung angeboten werden, darf nur teilnehmen, wer zu Beginn einen negativen Nachweis erbringt, geimpft oder genesen ist. Insgesamt spendete dm in Baden-Württemberg über 180 000 Testkits, so eine Medienmitteilung.