Lörrach: Zeit zum Innehalten

Das Feld, das an den Ehrenfriedhof mit den Kriegsgräbern grenzt, wurde in den vergangenen Jahren von einem Landschaftsarchitekten als Ort für das Zur-Ruhe-Kommen neu gestaltet, der Bücherschrank passe genau in das Konzept. „Ein Friedhof ist ja vor allem ein Ort für die Lebenden, nicht nur für die Toten“, sagt Olaf Andris, technischer Leiter des Friedhofs, bei einer gemeinsamen Besichtigung mit Frank Hovenbitzer und Peter Jungbeck vom Vorstand der Bürgerstiftung.