Erich Kästners Roman „Fabian. Die Geschichte eines Moralisten“ ist vor beinahe 100 Jahren erschienen, hat an Aktualität jedoch nichts verloren. In seiner Inszenierung des Stoffes fragt das Theater-Orchester Biel-Solothurn am Dienstag, 20. Februar, 20 Uhr, im Burghof Lörrach, Herrenstraße 5, nach der Rolle des Individuums in einer sich stetig wandelnden Gesellschaft.