Lörrach Zerstochene Reifen

Nachrichten-Ticker

17:03 Nach Sturm "Herwart": Bahn rollt wieder

Berlin - Nach dem großen Herbststurm "Herwart" rollt der Bahnverkehr auf den meisten Strecken in Deutschland wieder. Allerdings müssen sich die Fahrgäste noch auf Verspätungen einrichten, wie die Bahn mitteilte. Als letzte Hauptstrecke wurde am Nachmittag die Verbindung zwischen Berlin und Hamburg wieder freigegeben. Dort war zwischen Boizenburg und Hagenow in Mecklenburg ein Baum in eine Oberleitung gestürzt. Im Regionalverkehr im Osten und Norden waren am Montag noch einige Abschnitte gesperrt.

17:00 Jamaika-Unterhändler ziehen in großer Runde Zwischenbilanz

Berlin - Die Jamaika-Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen sind am Nachmittag in großer Runde zusammengekommen, um über die bisherigen Sondierungsergebnisse zu beraten. Vor allem bei den Themenblöcken Klimaschutz und Migration waren nach ersten Beratungen in der vergangenen Woche erhebliche Differenzen geblieben. Beide Themen sollen nun am Donnerstag erneut aufgerufen werden. Am Montag hatten Teilnehmerkreise von einem konstruktiven Verlauf der Beratungen in kleiner Runde über die Themen Bildung, Arbeit, Rente, Gesundheit und Pflege sowie Inneres und Recht berichtet.

15:56 Kenias Präsident Kenyatta gewinnt umstrittene Neuwahl

Nairobi - Wie erwartet hat Staatschef Uhuru Kenyatta die von der Opposition boykottierte neue Präsidentenwahl in Kenia gewonnen. Kenyatta habe 98,26 Prozent der Stimmen erhalten, sagte der Leiter der Wahlkommission. Oppositionsführer Raila Odinga, der seine Unterstützer zum Boykott aufgerufen hatte, erhielt demnach nur 0,96 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 39 Prozent. Unterstützer Odingas stießen mit der Polizei zusammen, mindestens vier Menschen wurden getötet.

15:54 Havarierter Frachter kann doch noch nicht geborgen werden

Langeoog - Das Havariekommando kann einen vor Langeoog auf Grund gelaufenen Frachter nicht wie geplant am Abend bergen. Die Wassertiefe sei zu gering, um das havarierte Schiff wieder flott zu kriegen. Ursprünglich sollten Schlepper den Schüttgutfrachter "Glory Amsterdam" mit dem Abendhochwasser von der Sandbank befreien. Nach Angaben des Havariekommandos wird der Bergungsplan jetzt angepasst. Die 225 Meter lange "Glory Amsterdam" war am Sonntag während des heftigen Sturms auf eine Sandbank getrieben.

15:06 Migration und Klima am Donnerstag wieder Jamaika-Themen

Berlin - Die großen Streitthemen Migration und Klimaschutz stehen an diesem Donnerstag wieder auf der Tagesordnung der Jamaika-Sondierungen. Vergangene Woche hatten CDU, CSU, FDP und Grüne sich nicht auf ein gemeinsames Ergebnispapier dazu einigen können. Wie es aus Sondierungskreisen hieß, werden die Themen am Donnerstag noch einmal besprochen. In der Zuwanderungspolitik zeichnet sich der Streit um den Familiennachzug für Flüchtlinge als Knackpunkt ab. Beim Klimaschutz gab es Krach darüber, wie die Ziele zur Treibhausgas-Minderung erreicht werden sollen.