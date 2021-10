Lörrach Zeugnis einer Begegnung

Was muss man als Fotograf in der heutigen Zeit von Instagram und Co. tun, um nicht in der digitalen Bilderflut unterzugehen?

Die gute Nachricht ist, dass Fotografie durch Smartphones, Instagram und Co so populär geworden ist. Die schlechte Nachricht ist, dass wir eine Reizüberflutung und einen Wettbewerb um Aufmerksamkeit haben. Eine Möglichkeit ist es, am Wettkampf um Schönheitsideale teilzunehmen und immer mehr Fake-Lifestyle-Content zu produzieren, eine andere Möglichkeit ist es, nach Themen Ausschau zu halten, die nicht so mainstreamig, aber gesellschaftlich relevant sind. Als Soziologe interessiere ich mich genau dafür: Wie gehen Menschen damit um, dass heute potenziell jeder so sein kann wie er möchte, aber dadurch die Gesellschaft gleichzeitig einen subtilen Druck erzeugt, besonderes sein zu sollen? Wie leben Menschen in einer Gesellschaft, die dafür keinen Spielraum lässt – etwa während meiner Reisen. Diesen Fragen nach unserer Identität und wie sie sich verändert, möchte ich in meiner Fotografie nachgehen. Und ich glaube, dass wir uns immer dafür interessieren werden, wer wir sind und wie andere Menschen leben.

Viele Menschen finden es unangenehm, einzeln und in Großaufnahme fotografiert zu werden, wie nehmen Sie ihnen die Angst und sorgen für eine entspannte Atmosphäre?

Viele Fotografen, die wenig Erfahrung mit Menschen vor der Kamera haben, glauben es müsste so eine Art Rezept geben. Ich glaube nicht, dass solche Tricks funktionieren. Das Tolle am Porträtieren von Menschen ist ja, dass so eine Art intime Begegnung geschieht, so ein Moment, in dem wir beide, Fotograf wie Protagonist, verletzlich werden. Alles hängt davon ab, sich selbst anzunehmen, und zu sich selbst zu sagen: Ich bin ok wie ich bin, mit allem, was dazu gehört. Wenn ich glücklich, unzufrieden oder nervös bin, sage ich das auch. Entgegen meiner Befürchtung führt das nicht zu Unsicherheit, sondern dazu, dass sich auch mein Gegenüber öffnet und anfängt mir zu vertrauen. Ich halte nichts hinterm Berg und lasse mich genauso offen auf die Begegnung ein, wie ich es mir von meinem Model wünsche. Ein Porträt wird zum Zeugnis dieser Begegnung, ich beziehe mein Model in alle Entscheidungen mit ein, auch wenn es um ein spontanes Porträt eines Fremden auf der Straße geht. Aber da gibt es kein Dogma, so arbeite ich, weil ich mich damit wohl fühle, andere Fotografen gehen es anders an, und das ist gut so. Mehr dazu erfährt man übrigens in meinem Buch.

Weitere Informationen

Das Buch mit 256 Seiten erscheint am 31. Oktober als gebundene Ausgabe im dpunkt Verlag (ISBN-10: ‎ 3864908574) und kann schon jetzt im Internet bei Amazon.de oder Osiander vorbestellt werden.

Zur Person

Martin Frick, Jahrgang 1972, ist freier Fotograf für Corporate, Porträt- und Reportage-Fotografie. Wenn er nicht gerade am Reisen ist, schreibt oder fotografiert er, arbeitet als Workshop-Leiter oder berät Führungskräfte. Er studierte Kultur- und Kommunikationswissenschaft in Luzern und Fotografie in New York. Zusammen mit seinem geschätzten Kollegen Youssef Ait Bouskri hat er die „Marrakesch Photo Experience“ gegründet, eine Fotoreise, bei der die Begegnungen mit der Kultur und den Menschen vor Ort im Mittelpunkt stehen.