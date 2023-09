Lörrach Ziel: Brunnen als Kulturgut erhalten

Fünf historische Brunnen gehören noch heute zum Dorfbild von Stetten. Sie stehen am Schlössle, an der Ecke Hauptstraße/Fridolingasse, bei der Kirche, nördlich der Fridolinschule und an der Hauptstraße beim Gasthaus Adlerkeller. Am Samstag war Treffpunkt am „Oberdorfbrunnen“, Fridolingasse. Marno le Moult, Klaus Dieter und Susan Baloh wiesen auf die zahlreichen Risse im Trog des Brunnens hin. Wie alle Brunnen in Stetten, hat auch der an der Fridolingasse einen Trog aus hellem Solothurner Jurakalk und stammt aus dem 19. Jahrhundert.