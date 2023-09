Lörrach Ziel ist eine „Stadt für alle“

Oberbürgermeister Jörg Lutz und Ilona Oswald, Fachbereichsleiterin Soziales/Jugend/Sport, stellten beim Pressegespräch am Montag die barrierefreien Aspekte des Internetauftritts der Stadt Lörrach vor. So ist es unter anderem seit 2019 möglich, sich die Funktionsweise der städtischen Internetseite in einem Video in Gebärdensprache erklären zu lassen, was für gehörlose Menschen unabdingbar ist. Ebenso können sich blinde oder seheingeschränkte Personen die Inhalte der Seite vorlesen lassen. Ebenso sind auf der städtischen Internetseite Texte in leichter Sprache hinterlegt.

Neue Assistenzsoftware

Was neu ist: In Abstimmung mit dem Behindertenbeirat wurde Anfang August das Assistenz-Tool „Eye-Able“ implementiert. Die Assistenzsoftware gibt Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung oder Personen, die kognitive Einschränkungen haben oder sich in einem autistischen Spektrum bewegen, die Möglichkeit, die Inhalte der städtischen Website „barrierefrei“ rezipieren zu können, hieß es beim Pressegespräch.