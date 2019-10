Lörrach Zielgenau und spendenfreudig

Geschossen wurde, wie die Jahre zuvor, aufgelegt mit dem Luftgewehr auf eine Entfernung von zehn Metern. Neben zahlreichen Sachpreisen winkten den Gewinnern Pokale und der heiß begehrte Wanderpokal. Die Mannschaft „Motorradclub Hauingen I“ mit den Schützen Bernd Gerspach, Dennis Rattasepp und Uli Schöni zeigten sich auch dieses Jahr wieder in Hochform und errang verdient den 1. Platz samt Wanderpokal. Auf Platz 2 schafften es die Schützen „Motorradclub Hauingen II“ (Christian Böhringer, Thomas Glockner, Uwe Moser). Den 3. Platz in der Mannschaftswertung eroberten sich auch dieses Jahr wieder die jugendlichen Schützen „Die Chilis“ (Lina Becker, Tim Becker, Shereen Moussa). Dennis Rattasepp von der Mannschaft „MCH I“ sicherte sich den 1. Platz in der Einzelwertung mit ausgezeichneten 100,6 Ringen, dicht gefolgt von Anja Herzog von der Mannschaft „Immo Herzog“ auf Platz 2 mit 98,3 Ringen. Der 3. Platz ging verdient an Lina Becker von der jüngsten teilnehmenden Mannschaft „Die Chilis“ mit hervorragenden 97,6 Ringen.

Als besondere Überraschung überreichte Bernd Gerspach vom Motoradclub Hauingen der SG Hauingen eine Spende in Höhe von 150 Euro zur Unterstützung der Jugendarbeit. Die zweite Spende in gleicher Höhe wurde an diesem Abend der Freiwilligen Feuerwehr Hauingen für deren Jugendarbeit überreicht. Der Dank der Schützen gilt laut Pressemitteilung dem Motorradclub Hauingen sowie allen Sponsoren, die mit ihren Spenden für attraktive Preise für die Teilnehmer am Grümpelschießen beigetragen haben:  Badenova Lörrach;  ED Netze Rheinfelden;  Häfnet Apotheke, Steinen;  Juwelier Schwarcz, Bad Säckingen;  Optik Mühlhaupt, Lörrach-Brombach;  Sparkasse Lörrach-Rheinfelden  sowie Wirtschaft Schützenhaus, Lörrach-Hauingen.