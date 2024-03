Lörrach: Zocken, daddeln, würfeln

Konzentrierte Stille

In den Räumen im Obergeschoss herrschten gedämpfte Gespräche und konzentrierte Stille vor. Hier tauchten die überwiegend erwachsenen Besucher bei Rollenspielen in fremde Welten und Abenteuer ein. Adrian Sensenbrenner vom Lörracher Rollenspieltreff erzählte begeistert vom Wildwest-Horrorspiel „Dead Land“, das in Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs angesiedelt ist. Gerade suche man eine verschollene Exkursion in den Bergen, erzählte er. Eine Karte der Vereinigten Staaten von damals und Würfel gehörten zum Spiel. Auch die Werwölfe von Düsterwald, schon ein Klassiker im Nellie Nashorn, wurden gespielt.

Dart und Tischkicker

Entspannt und lebhaft ging es im Veranstaltungssaal zu, wo sonst Jazz zu hören oder Kabarett zu sehen ist: Wer wollte, reihte sich beim Rundlauf um die Tischtennisplatte ein, die mitten im Saal stand. Neu waren die Dartscheibe auf der Bühne und der Tischkicker, der von Kindern umlagert war. Im Foyer flackerten bunte Bilder über Monitore: Eine Handvoll Kinder lieferte sich an der Spielekonsole Rennen durch bunte Fantasiewelten, während eine Mama etwa abseits saß und las. Der 13-jährige Finn ließ bei „Mario RPG“ Fantasiefiguren in etwas schematischen bunten Bildern gegen das Böse kämpfen. „Cool“ sei diese alte Version des Spiels, das er nur in 3-D kenne, meinte er. In einem Raum nebenan sangen drei Teenie-Mädchen Karaoke.

Die Spielenacht organisierten Patrick Dengls Team vom Nellie Nashorn, der Spieletreff Rötteln, der Lörracher Rollenpieltreff und die Nellie-Werwolf-Gruppe. Von 17 bis 24 Uhr stand das Haus offen für alle, die Lust zum Spielen hatten.