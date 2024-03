Lörrach: Zu Gast in zwei Welten

Gili von Shkedi´s Camplodge in Neot HaKikar Foto: Jörg Müller

Abends werde ich in Be‘er Sheva bereits erwartet. Marianne und Yair freuen sich, mich kennenzulernen. Ihr Sohn Shai, der jetzt in Jerusalem studiert, habe immer gerne beim SC Haagen gespielt. Dass der Sportclub Haagen eine Eintrittskarte in Israel sein könnte, hatte für mich an sich bereits etwas Komisches, aber am nächsten Morgen sollten noch weitere Höhepunkte folgen. Zuerst erhalte ich nach dem Frühstück ein Familienalbum zur Ansicht. Auf einem Bild Shai mit Tobias und Raja im Trikot des SC Haagen. Nach ungläubigem Erstaunen folgt ein Kurzvideo, das Shai auf dem Anhänger bei der Christbaumsammlung in Lörrach zeigt. Welch kleine Welt.