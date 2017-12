Lörrach „Zu glatt fürs Fernsehen?“

Von Gerd Lustig

Du bist ein cooler Typ.“ Wer hörte nicht gerne ein solches Kompliment, noch dazu aus prominentem Mund, nämlich jenem von Bruce Darnell, einer der Juroren bei der RTL-Show „Supertalent“ mit Chefjuror Dieter Bohlen. Natürlich geht auch Tänzer und Breakdancer Toschkin Schalnich aus Lörrach dieses Kompliment runter wie Öl. Gerade hatte er eine knapp fünfminütige Tanz-Performance, ein so genanntes B-Boying (Breakdance), verknüpft mit Contemporary (Zeitgenössischem) Tanz, hingelegt – und von den Juroren beim Casting dreimal ein „Ja“ bekommen.

Allerdings: Weitergekommen ist der 29-Jährige dennoch nicht, der Re-Call fand ohne ihn statt.

„Das ist halt Fernsehen, du kriegst zwar dreimal ein Ja, doch dann kommt die Absage der Produktionsfirma, die letztlich bestimmt“, zeigt er sich ein wenig desillusioniert, nimmt es aber sportlich. Ein Jahr zuvor, da sei es ihm bei einem Casting in der Schweiz ähnlich ergangen. Grundsätzlich hält er zwar Formate wie „Supertalent“ für eine schöne Plattform, sich und sein Können zu präsentieren. Doch irgendwie seien die TV-Shows ein abgekartetes Spiel, die Geschichten und Storys brauchen. Gerade jetzt bei RTL sei man auf ihn zugekommen und habe ihn zur Teilnahme bewegt. „Doch irgendwie bin ich wohl zu glatt fürs Fernsehen, zu seriös“, mutmaßt der ausgebildete Bühnentänzer und Tanzpädagoge. Den Zuschauern müsse wohl auf allen Ebenen etwas geboten werden. Und das heißt: „Ich werde mich wohl nicht mehr bei solchen Shows präsentieren“, sagt Schalnich.

Viel eher konzentriert er sich auf das, was er kann: Breakdance und Modern Dance. Dabei bewegt er sich sowohl auf Bühnen und im Theater, ist europaweit unterwegs, und ist vor allem auch viel in der Urbanen Szene aktiv. Toschkin Schalnich, alias B-Boy Toschkin aus Lörrach, der künftig seinen Standort nach Wiesbaden verlegen will, weil er dort in den vielen größeren Städten des Rhein-Main-Gebietes bessere Möglichkeiten sieht, arbeitet grundsätzlich als freischaffender Künstler: „Ich lebe vom Tanzen, ich mache viel in der freien Theaterszene. Man kann davon leben, aber man muss viel arbeiten, damit man über die Runden kommt“, erklärt der gebürtige Kasache seinen beruflichen Alltag.

Schalnich begann im Übrigen seine Tanzkarriere im Jahr 2002. Getrieben vom Bewegungsdrang und seinem Interesse für Akrobatik und Musik, war er sofort Feuer und Flamme, als er das erste Mal im Alter von 13 Jahren Breakdancer aus seiner Stadt in Aktion sah. Zirka drei Jahre später lernte er seine erste Gruppe „Body Language Crew“ kennen, mit der er bis heute aktiv ist. Die ersten Battles, Shows und Workshops folgten – zahlreiche Siege, wenn auch die lediglich nichtoffizieller Natur sind, inklusive. Er wurde unter anderem an die „University of Michigan“ eingeladen, um zu performen und um eine Vorlesung zu halten.

Ausbildung zum Tanzpädagogen und Bühnentänzer

Im Sommer 2007 fing er seine Ausbildung zum Tanzpädagogen und Bühnentänzer am „Ballettförderzentrum Nürnberg“ an. Eine vollkommen neue Welt, denn zum einen konnte er sich jetzt auf das Tanzen konzentrieren und zum anderen wurde Toschkin nun auch in den Fächern Ballett, Modern/Contemporary und Jazz ausgebildet.

Nach seiner dreijährigen Ausbildung arbeitete er als Tänzer in Frankreich und der Schweiz und gab Workshops und Shows.

Im Jahr 2015 kam er nach Lörrach und ist fest im Ensemble der MIR Compagnie tätig. Er ist weiterhin in der Urbanen Szene aktiv.

Natürlich hat er viel und gerne mit Mentor Shalijani und dessen Lörracher Schule „Tanzwerk“ zusammengearbeitet, vor allem im Bereich Theater und Tanz.

Mit der Gruppe „The Tribe“ hat er zahlreiche Titel geholt. Ebenso hat er Workshops geleitet. „Und für just den einen oder anderen Workshop werde ich auch künftig nach Lörrach kommen“, verspricht der 29-Jährige.