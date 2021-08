Lörrach Zufahrt zum Kreiskrankenhaus eingeschränkt

Der Buslinienverkehr ist ebenso von der Sperrung betroffen. Die Haltestellen „Hebelpark“ in der Turmstraße, „Senigallia Platz“ in der Palmstraße, „Krankenhaus“ in der Spitalstraße sowie „Weinbrennerstraße“ in Fahrtrichtung Süden werden nicht bedient. Die nächsten Haltestellen nach dem Busbahnhof sind „Museum“, „Alter Markt“ und „Burghof“ in der Basler Straße und Herrenstraße.

Vom 13. bis 17. September ist die Notfallzufahrt des Krankenhauses nur aus Norden über die Tumringer-/Riesstraße möglich. Für die Zu- und Abfahrt der Röntgen- und Rainstraße sowie des AMBULO wird die Einbahnregelung in diesem Straßenabschnitt aufgehoben. Die An- und Abfahrt ist nur aus Richtung Weinbrennerstraße möglich.

Buslinienverkehr entfällt

Der Buslinienverkehr entfällt in beide Fahrtrichtungen. Die Haltestellen „Senser Platz“, „Grabenstraße“, „Hebelpark“ „Senigallia Platz“, „Krankenhaus“ sowie „Weinbrennerstraße“ werden in beide Richtungen nicht bedient (ausgenommen Linie 8 nach Tüllingen). Die nächsten Haltestellen nach dem Busbahnhof sind „Museum“, „Alter Markt“ und „Burghof“ in der Basler Straße und Herrenstraße.

Vom 20. bis zum 24. September ist die Notfallzufahrt, die Anfahrt der Spitalstraße zwischen Weinbrennerstraße und Krankenhaus einschließlich der Zufahrt Spitalstraße Süd (Karstadtparkhaus) mit Teichstraße sowie der Rain- und Röntgenstraße, der Fußgängerzone Senser Platz/Grabenstraße und des Riesgässchens nur aus Richtung Norden über die Tumringer- und Riesstraße möglich. Die Einbahnstraßenregelungen werden hierfür aufgehoben.

Am Tag des Deckeneinbaus, am Donnerstag, 23. September, entfällt von 17 bis 20 Uhr auch die gesamte Buslinie 8 nach Obertüllingen, so die Mitteilung.