Lörrach Zukunft der Sprach-Kitas ist ungewiss

Wie geht es weiter?

Das Zögern der Landesregierung in der Frage, ob und in welcher Form das auslaufende Sprach-Kita-Programm fortgeführt wird, sei ein Ausdruck fehlender Wertschätzung für die in den Einrichtungen geleistete Arbeit. Und wer in solcher Weise mit Fachkräften umgehe, dürfe sich am Ende nicht über fehlendes Personal beklagen.

Erzieher reden Klartext

Mit deutlichen Worten machten Erzieherinnen und Erzieher, die sich als Fachkräfte in den Einrichtungen im Landkreis in der Spracherziehung engagieren, ihrem Unmut Luft. Adressat waren die beiden Landtagsabgeordneten aus dem Wahlkreis, Josha Frey (Grüne) und Jonas Hoffmann (SPD), wobei die Vorhaltungen in erster Linie dem Vertreter der Regierungsseite galten.