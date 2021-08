Lörrach Zukunfts-Check: Unternehmen gesucht

Aber was bedeutet das für Unternehmen, Start-ups, Social Business? Wie können weiche Faktoren und Werte in den Geschäftsalltag einziehen? Bis heute haben sich über 800 Unternehmen und Organisationen diese Fragen in einer Gemeinwohl-Bilanz gestellt. So hat die Gemeinwohl-Ökonomie einen Fundus an Wissen, Methoden und Good Practices zusammengetragen, wie ein wertebasiertes Wirtschaften funktionieren kann.

Michael Heim aus Endenburg und Hartmut Schäfer aus Lörrach haben daraus eine Workshop-Reihe entwickelt, die sich an Gestalter von Organisationen und Unternehmen in der Region richtet. An sechs Terminen können nun die ersten Unternehmen die für ihre Organisation stimmigen Leitplanken in einem gemeinsamen Prozess erarbeiten.