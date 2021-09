Lörrach Zukunftsforum sucht Perspektive

Lörrach. 2017 sta rtete das Zukunftsforum in Kooperation von Schöpflin Stiftung und der Lörracher Engagementplattform „Fairnetzt“. In drei Durchläufen – von 2017 bis 2019 – wurde zu den Themen „Wohnen“, „Lokales Engagement“ und „Klima“ intensiv von Seiten der Bürgerschaft gearbeitet. Ein Höhepunkt des offenen Beteiligungsprozesses war jeweils der Zukunftstag im Oktober, der eine Plattform für die Ergebnisse der vielen Projektgruppen bot, so eine Mitteilung der Schöpflin Stiftung.

2020 musste das Zukunftsforum coronabedingt ausfallen. Nun hat die Stiftung entschieden, ihr Engagement beim Zukunftsforum abzuschließen. Tim Göbel, Geschäftsführender Vorstand, erläutert die Beweggründe: „Mit dem Zukunftsforum konnte in den letzten vier Jahren viel für Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement in Lörrach erreicht werden. Wir als Stiftung wollen uns jedoch in den nächsten Jahren voll auf die Entwicklung unserer Grundschule und des Fabric-Areals in Brombach konzentrieren.“ Er betont: „Ich möchte mich bei den vielen Lörracherinnen und Lörrachern bedanken, die sich beim Zukunftsforum eingebracht haben. Und natürlich bei unserem Partner ’Fairnetzt’ für die stets produktive und gute Zusammenarbeit.“