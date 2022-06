Lörrach Zum Schmökern in der Freizeit

Thi Thu Minh Nguyen aus dem Team der Kinderbibliothek hat der Kinderroman „Merdyns magische Missgeschicke“ von Simon Farnaby begeistert. Darin wird Merdyn durch einen Zauber aus dem sechsten Jahrhundert ins 21. Jahrhundert katapultiert. Dort begegnet er Rosie. Diese möchte gerne Sängerin werden, hat aber leider kein Talent dafür. Merdyn soll ihr mit einem Zauber helfen, eine Engelsstimme zu bekommen. Gleichzeitig versucht im Mittelalter Merdyns Erzfeind Jerabo, in die Gegenwart zu kommen, um Merdyn loszuwerden. Zum Glück ist Rosie da, die hilft...

Novelle

Die Suche des Kölner Visagisten Roy Paulsen nach seinem vermeintlichen Doppelgänger ist in „Amsterdamer Novelle“ von Heinrich Steinfest das Thema und in Steinfests unverkennbarem Stil geschrieben. Rasant und pointiert erzählt Steinfest die Geschichte eines Mannes auf der Suche nach – ja, nach was eigentlich? Der Wahrheit? Unterhaltung auf hohem Niveau, findet Bibliothekarin Franziska Kufner.

Erlebniswanderführer

Wer sich im Schwarzwald erholen möchte, kann sich vorab bestens von dem Reiseführer „Kraftorte im südlichen Schwarzwald“ von Birgit-Cathrin Duval inspirieren lassen, findet Bibliotheksmitarbeiterin Miroslava Praskova. Der Erlebniswanderführer stellt 26 vergessene und magische Orte des Südschwarzwaldes vor. Urwaldartige Wälder, tiefe Schluchten und zugewucherte Pfade, dazu sagenhafte Geschichten und Legenden zeigen die Region von ihrer geheimnisvollen Seite.

Roman

Wer lieber einen Roman liest, dem empfiehlt Miroslova Praskova „Die langen Tage von Castellmare“ von Catherine Banner. Mit viel Herz erzählt die Autorin darin eine Geschichte der Familie Esposito auf der zauberhaften kargen sizilianischen Insel Castellamare. Die Story, die sich über drei Generationen erstreckt, wird geschickt mit historischen Ereignissen verwoben, und Stück für Stück werden die Geheimnisse der Inselbewohner gelüftet. Der Roman zeigt interessante Charaktere, schicksalhafte Verwicklungen, traumhafte Umgebung.

Charmante Geschichte

Madrid 2008. Die spanische Volkswirtschaft erleidet einen drastischen Einbruch. Die Arbeitslosigkeit steigt auf 20 Prozent. Kredite werden gekündigt. Der private Konsum kollabiert. Was nach schwerer Thematik klingt, entpuppt sich laut Bibliotheksleiterin Sabine Dietrich als charmante und unterhaltsame Geschichte über den Umgang mit Krisen und den Zusammenhalt in schwierigen Zeiten. In „Kleine Helden“ erzählt Almudena Grandes von einem Kaleidoskop an Menschen in einem spanischen Wohnviertel, die sich zusammenschließen, um gegen Ungerechtigkeit und Elend aufzubegehren. Auch wenn das ein oder andere Klischee bedient wird, hat Sabine Dietrich sich gerne von dem Humor und der Beharrlichkeit der Menschen anstecken lassen.