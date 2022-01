Lörrach Zurück ins Arbeitsleben

Das neue Programm Fuma ist ähnlich aufgebaut und unterscheidet sich vor allem in der Praxisphase der Arbeitserprobung. Nach einer Eignungsfeststellung wird die Maßnahme mit zwei mal 13 Teilnehmer pro Jahr umgesetzt.

Teilnehmer lernen Berufsfelder kennen

Nach Gruppentrainings, die vor allem die Stärkung der persönlichen Kompetenzen beinhalten, lernen die Teilnehmer verschiedene Berufsfelder kennen. Anschließend können sie in der bbv Akademie in einem Berufsfeld ihrer Wahl über vier Monate praktische Erfahrungen sammeln. In dieser Zeit gewöhnen sie sich durch die schrittweise Erhöhung der täglichen Arbeitszeit von vier auf acht Stunden an einen geregelten Arbeitsalltag. Zusätzlich begleiten und beraten die Sozialpädagogen des bbv-Akademie-Teams die Teilnehmer in sozialen, gesundheitlichen und lebenspraktischen Angelegenheiten und bieten ein Bewerbungscoaching an.

Zum Abschluss der Maßnahme sollen alle Teilnehmer nach Möglichkeit ein Praktikum in einer externen Firma absolvieren. Hier hofft die bbv Akademie auf die Bereitschaft ortsansässiger Firmen, Praktikumsplätze bereitzustellen. „Davon profitieren letztendlich nicht nur die Teilnehmer des Programms“, sagt Projektverantwortlicher Heiko Widmann. „Im Idealfall gewinnen die Firmen einen neuen Mitarbeiter, den oder die sie schon während des Praktikums kennenlernen können.“