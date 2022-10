Lörrach Zuversicht trotz der Krisen

Und damit hat er schon einige Erfahrungen sammeln können. Seine Lehre hat der 30-Jährige in der „Mühle“ in Binzen gemacht, es folgten Stationen im „Adler“ in Alt-Weil, dem Vitra-Café in Weil, in dem Sterne-Restaurant „Traube“ in Blansingen, dem „Sichtwerk“ in Eimeldingen und zuletzt im Dreikönig in der Lörracher Innenstadt. Zwischenzeitlich war er auch im „Kranz“. Und dessen Chef schilderte ihm auch, dass ein neuer Pächter gesucht wird, da er selbst keine Perspektive mehr sah (wir berichteten).